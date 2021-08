Hans-Joachim Uthke stellt in Hilden aus : „Ich spreche durch meine Bilder“

Hans-Joachim Uthkes Bilder sind aktuell in der Städtischen Galerie im Bürgerhaus an der Mittelstraße zu sehen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Hildener Künstler Hans-Joachim Uthke ist 80 geworden. Aktuell stellt er im Bürgerhaus aus. Ein Portrait über einen spannenden Menschen.

Mit wenigen Worten auf den Punkt zu bringen, was er tut oder wer er ist, ist schwerlich möglich. Zu vielseitig ist Hans-Joachim Uthke in seinem Schaffen. Grafiker, Radierer, Lehrer für Kunst und Grafik ist der Hildener, aber auch Lithograph, Aphorist und nach eigenem Bekunden Technikfreak. Damit ist die Liste wahrlich nicht zu Ende. Klar aber ist: Der international renommierte Künstler ist in diesem Jahr 80 geworden und die Stadt gratuliert ihm mit der aktuellen Ausstellung „Heiter bis wolkig“ im Bürgerhaus zu seinem Geburtstag.

Kreativ ist Hans-Joachim Uthke, 1941 im westpreußischen Kalve bei Marienburg geboren, schon sein Leben lang. Als Kind zeichnete er bei seiner Oma, seine erste Ausstellung als Erwachsener hatte er 1973, damals mit Collagen und Ölbildern. Den ersten Kunstpreis – einen von insgesamt fünf – bekam er 1978: „Industriesymbol“, eine Ausschreibung der Mannesmann-Demag AG und des Lehmbruck-Museums. Das Werk wurde später unter anderem auf der Hannover Messe gezeigt.

Info Mehrfach ausgezeichneter Künstler Neben fünf Kunstpreisen wurden Hans-Joachim Uthke etliche Auszeichnungen zuteil: im Jahr 1991 die Fabry-Medaille der Stadt Hilden in Bronze für die künstlerische Zusammenarbeit mit den Hildener Partnerstädten, im Jahr 2000 die Ehrennadel in Gold „Poaart for Peace“ im slowenischen Maribor für die künstlerische Leistung und seine Einstellung zur Friedensidee und im Jahr 2006 die Ehrenmedaille der polnischen Stadt Dobrodzien.

In den 1980er Jahren hatte er ein persönliches Erlebnis, das er nicht näher beleuchten möchte. Die Folgen aber waren gravierend: Uthke warf alles weg, was er bis dahin geschaffen hatte, widmete sich danach zunächst Schwarz-weiß-Zeichnungen. Später folgte seine erste Ausstellung „Zeit“ in Hilden, die ihm bis heute als ein Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens in Erinnerung geblieben ist. „Der Zyklus mit den drei Teilen „Der kleine Prinz“, „Alles unter dem Himmel hat seine Zeit“ und „Zeit“ hängt heute im Hildener Rathaus“, erzählt er. Weitere Höhepunkte: Ende der 1980er Jahre lehrte er als Gastkünstler am North Cheshire College im britischen Warrington und 1994 bis 2004 in der internationalen Künstlerkolonie „Poaart“ in Slowenien.

Bei dem Solinger Maler Jan Boomers studierte er Radierung, außerdem Lithografie bei Vladimír Suchánek in Prag und Alugraphie mit Hans Liess in Haan. „Hans Liess und ich waren echte Technikfreaks, haben immer alles probiert“, erzählt der Künstler. So entwickelten sie Metallplatten für Lithographien – viel günstiger als mit dem üblichen Steindruckverfahren. Doch aus seinen Fähigkeiten, zu beobachten, hinzuhören und zu hinterfragen, entstehen bis heute nicht nur Skizzen und Bilder: Hans-Joachim Uthke fasst seine persönlichen Erkenntnisse auch in pointierten Aphorismen – meist mit einem Schuss Sarkasmus – zusammen.

„Die Beobachtung setzt in meinem Kopf eine Maschinerie in Gange, aus der Texte und Zeichnungen entspringen“, beschreibt er die Entstehungsgeschichte unzähliger Werke. Was aber fasziniert ihn an seiner Kunst am meisten? „Ich kann darin meine ganze Phantasie walten lassen. Die Umsetzung ist einfach befriedigend“, sagt der 80-Jährige. Ihn reizt häufig das Morbide, regelmäßig findet sich das Thema Tod in seinen Arbeiten wieder. Symboliken prägen seine Werke.

Die Ausdrucksfähigkeit über Bilder und Texte begeistert ihn, Gedachtes kann er damit zu Papier bringen. „Ich spreche durch meine Bilder, große Reden sind nicht so mein Ding“, sagt Hans-Joachim Uthke. Ausgestellt hat er sie in unzähligen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in Europa, den USA und Asien, Museen zeigen seine Werke. Bemerkenswert aber: Seine besten Zeichnungen im Leben sind nicht etwa diejenigen, mit denen er Tage und Monate zugebracht hat. „Es sind die „Ramba-Zamba-Zeichnungen“, die ich in fünf Minuten einfach mal dahingemalt habe“, bekennt er.

In der nächsten Zeit stehen im Übrigen gleich zwei Dinge auf seiner Agenda, die er umsetzen will: zum einen ein Buch mit Aphorismen, Titel: „Die Schwerkraft des Wortes“. Dafür hat er nicht nur die Texte geschrieben, sondern sie auch mit passenden Zeichnungen versehen. Zum anderen wird er ein Buch mit „Letzten Meldungen“ veröffentlichen – ebenfalls Zeichnungen, aber mit kleinen Texten, oftmals spitzfindig, manchmal sarkastisch, fast immer zum Nachdenken.