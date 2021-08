Feuer in Hilden : Lagerhalle brennt, Feuerwehr löst Sirenenalarm aus

Foto: Patrick Schüller 6 Bilder Lagerhalle brennt, Feuerwehr löst Sirenenalarm aus

Mit 35 Einsatzkräften hat die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag einen Brand im Hildener Osten bekämpft. Dort stand eine Lagerhalle in Flammen. Der Feuerwehr zufolge war eine Schweißanlage in Flammen aufgegangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Viele Hildener sind in der Nacht aufgeschreckt, als plötzlich die Sirenen aufheulten. Grund dafür war der Brand einer Lagerhalle im Hildener Osten.

Wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen erklärt, waren die Einsatzkräfte um 23.50 Uhr alarmiert worden. Als die ersten Fahrzeuge an der Max-Vollmer-Straße eintrafen, konnten sie bereits Flammen und Rauch sehen. Sie lösten Sirenenalarm aus, um alle verfügbaren Kräfte zu alarmieren. Zuvor hatten sie bereits stillen Alarm aktiviert.

Das Feuer hatten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle, erklärte der Sprecher. 35 von ihnen waren mit neun Fahrzeugen vor Ort.