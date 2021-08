Großeinsatz in Hilden : Anwohner findet leblosen Mann - schwer verletzt

Hilden Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Freitag in den Hildener Süden ausgerückt. Dort war ein Mann leblos und mit schweren Gesichtsverletzungen aufgefunden worden.

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Freitagnachmittag in den Hildener Süden ausgerückt. Ein Anwohner hatte zuvor eine leblose Person in der Nähe des Spielplatzes am Topsweg gefunden und die Beamten um 16.01 Uhr alarmiert.