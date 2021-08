Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert sinkt trotz 60 neuer Fälle leicht

Kreis Mettmann In den letzten sieben Tagen haben sich im Kreis 681 Personen mit dem Coronavirus infiziert; seit Beginn der Pandemie waren es 26.057.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1109 Infizierte erfasst, 43 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 106 (+4; 4 neu infiziert), in Haan 55 (+5; 6 neu), in Heiligenhaus 60 (+1; 5 neu), in Hilden 149 (+10; 10 neu), in Langenfeld 108 (+1; 3 neu), in Mettmann 44 (-1; 2 neu), in Monheim 133 (+2; 2 neu), in Ratingen 201 (+23; 23 neu), in Velbert 239 (-1; 11 neu) und in Wülfrath 14 (-1; 2 neu).