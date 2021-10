Interview Jan Heinisch, Vorsitzender der CDU im Kreis Mettmann : „Es geht um mehr als Mitgliederentscheide“

Interview Kreis Mettmann Der CDU-Vorsitzende im Kreis Mettmann spricht über die Beteiligung der Basis bei der personellen Neuaufstellung seiner Partei auf Bundesebene.

Am 30. Oktober soll auf einer Kreisvorsitzendenkonferenz ein Meinungsbild eingeholt werden, was Modalitäten der Neuwahl des kompletten Vorstands angeht. Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach spricht sich für einen Weg „von unten nach oben“ aus. Welche Präferenzen gibt es in der Kreis-CDU?

Delegierten beim Bundesparteitag. Unser Einfluss und unsere Verantwortung liegen meines Erachtens mehr darin, dass wir das Scharnier zwischen unseren Mitgliedern und den Stadtverbänden hin zu den oberen Ebenen bilden. Und da geht es nicht nur um Abstimmungen mit sechs Stimmen auf dem Bundesparteitag, sondern dass wir uns auch bei Debatten über Strategie und Vieles mehr mutig mit Beiträgen zu Wort melden. In unserem Kreisvorstand sitzen daher auch neben den gewählten Vorstandsmitgliedern immer auch die Stadtverbandsvorsitzenden und die Bundestags- und Landtagsabgeordneten mit am Tisch.

Heinisch Ich bin für eine ausgewogene, aber zügige Entscheidung. Die CDU hat keine Zeit zu verschenken. Wir werden uns in den nächsten gut zehn Tagen in der CDU Nordrhein-Westfalen komplett neu aufstellen, und das einmütig und erfolgreich. So schnell wird das im Bund nicht gehen, aber bis Anfang Dezember sollte das geleistet sein. Es mangelt ja auch nicht an qualifizierten Kandidaten.