Hilden : Links und Rechts kämpfen um das „Volkshaus“

Kriegsende in Hilden am 16.4.1945: US-Panzer und Soldaten an an der Ecke Benrather/Apfelstraße vor dem „Deutschen Haus“. Foto: Stadtarchiv Hilden

Hilden Treffpunkt, Kneipe, politischer Kampfplatz: Das Jugendstil-Haus mit dem markanten Türmchen hat eine bewegte Geschichte. Hier sind sieben Fakten zu der prominenten Ecke, die Sie vielleicht noch nicht kennen.

2) Am 1. Juli 1920 übernimmt die Genossenschaft „Volkshaus“ die Gaststätte von Franz Pestka als Vereinshaus für Gewerkschafter und Arbeiter aus der Umgebung. Im März 1920 gründet sich die Vereinshausgenossenschaft „Volkshaus eGmbH“. Sie kaufte das Grundstück mit dem Gebäude Benrather Straße 20 (Ecke Berliner Straße/früher Apfelstraße). Die gleichnamige Gaststätte mit Vereinszimmer und großem Saal (heute Kino) war ein viel besuchter Ort für Veranstaltungen und Versammlungen der SPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands und der Gewerkschaften in Hilden. Im Vorstand der Genossenschaft geraten Vertreter von Sozialdemokraten und Kommunisten aus ideologischen Gründen bald verbal, schließlich auch handgreiflich aneinander. Bei einem Streit um ein kommunistisches Wahlplakat am „Volkshaus“ werden am 13. September 1930 zwei SPD-Mitglieder verletzt. Am 7. November 1930 greifen Mitglieder der NSDAP Hilden das Parteilokal der KPD an und beschädigen es von außen. Bei einer Protestkundgebung der KPD gegen den Nazi-Terror zwei Tage später kommen an einem „Blutsonntag“ zwei Menschen in Hilden ums Leben.