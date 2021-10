Hilden/Haan : Inzidenz im Kreis steigt auf 49,6 an

Hilden/Haan Das ist der Sachstand am Sonntag (17.10.2021). Im Kres Mettmann sind aktuell 436 Menschen mit Corona infiziert, 27.910 Menschen sind genesen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag 436 Infizierte erfasst, 27 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 625 (-3 im Vergleich zu Freitag, 1 neu), in Haan 29 (+3, 1 neu), in Heiligenhaus 26 (+1/3 neu), in Hilden 42 (+8, 4 neu), in Langenfeld 40 (+3, 1 neu), in Mettmann 19 (+3; 1 neu), in Monheim 63 (+3; 3 neu), in Ratingen 95 (+12; 5 neu), in Velbert 57 (-1; 4 neu) und in Wülfrath 3 (-3, 0 neu). Der Kreis Mettmann meldet am Sonntag 23 Neuinfektionen. Verstorbene zählt der Kreis bisher 780.