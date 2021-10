Hilden : Kinderschutzbund regelt Nachfolge

Hilden Nadine Lichtenwimmer übernimmt die Geschäftsführung von Christa Cholewinski. Sie arbeitet seit dem 1. Juli bereits ihre Nachfolgerin ein.

Nach 25 Jahren erfolgreichem Engagement für Kinder und Eltern im Kinderschutzbund Hilden hat Christa Cholewinski die Aufgabe der Geschäftsführung an ihre Nachfolgerin Nadine Lichtenwimmer übergeben. Als „6er im Lotto“ bezeichnet die 36-jährige Industrie-Kauffrau, Management-Assistentin und Familien-Betreuerin, die in Hilden wohnt und selbst auch Mutter zweier Söhne ist, ihre neue Aufgabe an der Schulstraße 44.