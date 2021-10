Hilden : „Saubersack“ soll Hilden schöner machen

Hilden Trotz städtischer Reinigung verdrecken Straßen, Plätze und Grünanlagen immer mehr. Einwohner wollen dem nicht mehr tatenlos zusehen. Sie sammeln den Unrat ein – freiwillig. Diese Bürgerinitiative im besten Wortsinn unterstützt die Stadt jetzt mit einem „Saubersack“. Damit können die Müllsammler den Unrat kostenfrei entsorgen.

Matthias Mustafovski ist einer dieser freiwilligen Müllsammler. Ihm war aufgefallen, wie viel Glas, Metall und Unrat an der Itter herumliegt. Er hat keine Beschwerdemail an die Stadtverwaltung und den BRW geschrieben, sondern ist losgegangen und hat den Müll eingesammelt. Dabei hatte er von Anfang an tatkräftige Unterstützung von den Zwillingsbrüdern Massimo und Maurice. Gemeinsam fanden sie einen Namen für die ehrenamtlichen Saubermacher „Itter-Clean-Team“ – und immer mehr Unterstützer. Vor allem Jugendliche aus den Familien und dem Bekanntenkreis haben sich dem Team angeschlossen.

Die „Saubersäcke“ werden nur einzeln abgegeben. Der Name des Abholers wird festgehalten. Damit will die Stadt verhindern, dass die Gratis-Säcke für die illegale Entsorgung des eigenen Hausmülls missbraucht werden.

Allein wird die Stadt mit der wachsenden Müll-Flut nicht fertig. Immer mehr Zeitgenossen lassen ihren Abfall einfach fallen. Für viele sind schon ein paar Schritte zum nächsten Mülleimer zu weit. Dabei ist Hilden mit Abfallbehältern eigentlich gut versorgt, zählt die Verwaltung auf. Im Stadtgebiet stehen rund 750 Papierkörbe an 180 Bushaltestellen, 85 Depotcontainerstandorten, 30 Parkplätzen, 70 Spiel- und Bolzplätzen, 95 Grünanlagen und Grünwegeverbindungen sowie sonstigen Verkehrsflächen. Allein in der Innenstadt wurden rund 130 Papierkörbe aufgestellt. Dazu wird die Fußgängerzone zweimal täglich gereinigt – und sieht trotzdem häufig vermüllt aus. Im Sommer und insbesondere an den Wochenenden werde in Grünanlagen wie dem Stadtpark und verbotenerweise auch auf Kinderspielplätzen gerne gefeiert. Manche lassen anschließend ihren Müll einfach liegen oder legen ihn neben den Abfalleimern ab. Diese haben oft nur kleine Einwurflöcher, damit über die Abfalleimer kein Hausmüll illegal entsorgt wird. „Die Verwaltung wird aber die Stadtbildpflege im Blick halten und die Ergebnisse der derzeitigen Organisationsuntersuchung auf dem Zentralen Bauhof in weitere Überlegungen zu der Verbesserung der Stadtsauberkeit einbeziehen“, verspricht Bürgermeister Claus Pommer.