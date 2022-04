Hilden : SPE Mühle will Suchthilfe digitalisieren

SPE Mühle will Suchthilfe digitalisieren

Janes Delcuve und Kerstin Holzapfel freuen sich über neue IT-Ausstattung in der Suchtberatung der SPE Mühle. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Dabei hilft eine Spende der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert von 7740 Euro. Viele Jugendliche wissen häufig nicht, wie sie sich an die Beratungsstelle wenden können, wenn sie Hilfe brauchen.

Mit Präventionsveranstaltungen wurden 938 Personen erreicht, coronabedingt weniger als in den Vorjahren.

Dazu muss man wissen: Substanzen wie Alkohol, Tabak, Koffein, bestimmte Beruhigungs- und Schlafmittel und illegale Drogen wie Cannabis, Ecstasy, Kokain und Heroin besitzen allesamt ein Suchtpotenzial. Das bedeutet, dass möglicherweise bereits ihr einmaliger, in jedem Fall aber ihr mehrmaliger Konsum der erste Schritt in eine Abhängigkeit sein kann, so Holzapfel.