Vorfall in Hilden : Polizei sucht Mann mit Hund und „Knollennase“

Vorfall in Hilden

Hilden Der Hund soll eine 82 Jahre alte Radfahrerin angesprungen und dabei zu Sturz gebracht haben. Der Mann half ihr zwar noch, habe aber keine Personalien hinterlassen.

Die Polizei sucht einen Mann, der am Freitag, 8. April, gegen 9.45 Uhr mit seinem Hund im Bereich Bibelskirch in Hilden unterwegs war. Der angeleinte Hund soll eine 82-jährige Haanerin kurz hinter der Unterführung in Höhe Hausnummer 21 auf ihrem Fahrrad angesprungen haben. Das teilte die Polizei mit.