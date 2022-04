Hilden : Spielmobil startet in die Saison

Hilden Los geht's am Mittwoch, 20. April. Die Corona-Pandemie sorgt aber weiterhin für Beschränkungen. Die Aktionen finden nur am Kinder- und Jugendtreff Weidenweg 21 statt.

Endlich ist es wieder soweit: Am Mittwoch, 20. April, startet das Hildener Spielmobil in die neue Spielplatz-Saison. Von 15 bis 19 Uhr steht es vor dem städtischen Kinder- und Jugendtreff JAW am Weidenweg 21. Aufgrund der immer noch bestehenden Corona-Pandemie werden auch in diesem Jahr alle wöchentlichen Einsätze immer mittwochs am JaW stattfinden - und leider noch nicht im ganzen Stadtgebiet. Mit der Saison-Premiere beginnt für Mike Dörflinger aus der Jugendförderung und seinem engagierten Team bereits die 25. Saison mit dem bunten Transporter voller Spielgeräte. Auch das Hildener Kinderparlament wird mit dem Angebot „Meinungsecke“ für andere Kinder regelmäßig dabei sein. Geplant sind für dieses Jahr 19 reguläre Draußen-Einsätze am JaW sowie ab November die Fortsetzung mit Indoor-Einsätzen in der Sporthalle am Weidenweg. Hinzu kommen voraussichtlich einige große Sonderveranstaltungen, wenn die (sicheren) Voraussetzungen dafür gegeben sind: Ferienprogramm, Spielmobil-Karawane NRW & 25 Jahre Spielmobil Hilden-Jubiläum, Internationales Kinderfest, Kita-Cup und der Weltkindertag. Bei den letztjährigen, erstmals durchgeführten drei Hallen-Einsätzen im November 2021 kamen aus dem Stehgreif 200 Besucher, ein Schnitt von fast 67 Menschen pro Einsatz - davon jeweils über 40 Kinder und mehr als 25 Erwachsene. Zu den zehn Draußen-Einsätzen 2021 konnten fast 1000 kleine und große Gäste unter Hygienebedingungen am Weidenweg begrüßt werden, im Durchschnitt fast 100 Menschen pro Einsatz, davon etwa 60 Kinder; hinzu kam der Weltkindertag mit 400 teilnehmenden Menschen. Leider wird auch in diesem Jahr aufgrund der hohen Inzidenzen voraussichtlich noch keine Vermietung möglich sein, zumindest bis zum Ende der Sommerferien steht das bereits fest. Mike Dörflinger: „Wir hoffen, den Kindern und deren Familien ein attraktives Programm anbieten zu können und Stück für Stück wieder mehr an Lebensqualität zurück zu erlangen. Das gesamte Team freut sich schon auf viele Kinder und Eltern. Erstmalig konnte in diesem Jahr nach zwei Jahren Pause auch wieder unser Schulungsprogramm durchgeführt werden.“ Unter www.hilden.de/spielmobil finden Interessierte Infos zum Spielmobil sowie zu den Hildener Spielplätzen, in Kürze folgen dann auch die Ankündigungen im Hildener Veranstaltungskalender.