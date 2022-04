Hilden : Brunnen in der Innenstadt sprudelt wieder

Hilden Vor dem Rathaus-Center steht die kleine Edelstahlsäule und gibt auf Knopfdruck frisches Trinkwasser aus. Vor zwei Jahren haben die Stadtwerke Hilden den Brunnen aufgestellt.

Er bleibt nun bis weit in den Herbst aktiv, teilte das Unternehmen mit. Nur in der Wintersaison werde der Trinkwasserbrunnen zum Schutz vor Frost abgestellt. Damit aus dem Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt immer bestes Wasser kommt, spült sich der Brunnen regelmäßig selbst durch, hieß es weiter. Die Stadtwerke entnehmen außerdem regelmäßig Wasserproben zur Prüfung im Labor, erklärt Sprecherin Sabine Müller. Am Brunnen sei eine Telefonnummer angebracht, unter der Störungen und Schäden rund um die Uhr gemeldet werden können. Übrigens besteht das Hildener Trinkwasser zu etwa 70 Prozent aus Grundwasser von Brunnen in Hilden-Karnap. Der Rest ist Rhein-Ufer-Filtrat aus Monheim-Baumberg. Das ist im Wesentlichen auch Grundwasser, das in Rheinnähe aus 30 Metern Tiefe gefördert wird. Dann wird es im Hildener Wasserwerk aufbereitet und in die Stadt verteilt. Jährlich werden in Hilden etwa 3,3 Millionen Kubikmeter Trinkwasser gebraucht, das sind 10.000 Kubikmeter pro Tag. Das Hildener Trinkwasser besitzt eine sehr hohe Qualität, so die Stadtwerke: Alle Grenzwerte der Trinkwasserversorgung werden deutlich unterschritten.