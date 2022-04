Vermisste wieder da : Polizei findet 13-jähriges Mädchen in Viersen

Die 13 Jahre alte Juna J. wurde am 2. April als vermisst gemeldet. Am 20. April wurde sie in Viersen entdeckt. Das Foto, mit dem die Polizei nach dem Mädchen gesucht hat, haben wir nun aus dem Beitrag entfernt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Update Moers Das 13-jährige Mädchen aus Moers, das seit Anfang April verschwunden war, ist wieder da. Die Polizei konnte die Vermisste am Mittwoch in Viersen antreffen und sie zurück in die Jugendeinrichtung nach Moers bringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dem Mädchen geht nach Angaben der Polizei soweit gut. Bereits seit Samstag, 2. April, wurde die 13-Jährige aus Moers vermisst. Letztmalig war sie am Freitag, 1. April, gegen 22 Uhr in einer Jugendeinrichtung an der Wetterstraße in Moers gesehen worden.