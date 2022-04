Aktive Ehrenamtler in Grevenbroich : Hülchrather sorgen für rasche Hilfe

Interview Paul Steins, Vizevorsitzender der Dorfgemeinschaft Hülchrath, erklärt, wo im Ort bald Defibrillatoren aufgehängt werden – und warum es bei einem Gerät zu Verzögerungen kommt.

Steins Bei plötzlich auftretendem Herzkammerflimmern zählt jede Minute, ohne schnelle Hilfe können Menschen an plötzlichem Herztod sterben. Der Defibrillator soll mit Stromstößen den natürlichen Herzrhythmus wiederherstellen. Um in solchen Notfällen rasch helfen zu können, soll der Defi öffentlich zugänglich neben dem Sebastianushaus aufgehängt werden. Der Standort in der Ortsmitte ist gut, weil sich dort bei Schützenfesten, bei Veranstaltungen im Sebastianushaus oder bei Gottesdiensten in der Kirche viele Menschen aufhalten.