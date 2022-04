Freibad in Hilden soll schon bald öffnen : Das ändert sich für Waldbad-Besucher

Foto: Tobias Dupke 13 Bilder Das Waldbad macht sich für die Saison 2022 schick

Hilden In weniger als einem Monat wollen die Stadtwerke das Freibad an der Elberfelder Straße wieder öffnen. Momentan bereiten Mitarbeiter Becken und Gelände darauf vor. Die Saison bringt einige Änderungen mit sich: So werden zum Beispiel die Preise angepasst.