Helfen in Hilden : Osterhasen und Spielzeug für Kinder von Tafel-Kunden

Helfen in Hilden

Hilden Mit Spenden versüßen die Rotarier in Hilden Kindern von Tafel-Kunden das Osterfest am kommenden Wochenende. Es gibt leckere Schokohasen und Spielsachen.

Rund 200 Schokoosterhasen verteilen die Mitarbeiter der Tafel in den kommenden Tagen an bedürftige Familien. Der Rotary Club hatte in den vergangenen Wochen bei der Aktion „Ostern für alle“ Spenden gesammelt, unter anderem Geld und Spielsachen. Damit sorgen die Spender, die Mitarbeiter der Tafel und der Rotary Club bereits zum achten Mal dafür, dass auch Kinder bedürftiger Familien ein Geschenk zu Ostern erhalten.