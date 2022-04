Besondere Ausstellung : Ein Bügelbrett auf Abwegen

Hilden/München Nicole Giesa macht mit Wenko-Produkten in München Kunst. Wenko-Chef Niklas Köllner: „Es ist erstaunlich, wie viel künstlerisches Potenzial in unseren Produkten schlummert. Wir sind geradezu verliebt in Nicole Giesas Werke.“

Model Tamara wartet mit den Surfern am Eisbach in München auf die perfekte Welle. Ihre Ausstattung: Flamingopuschen, Kittelschürze, Haarnetz – und ein Wenko Bügelbrett. Hinter der Szenerie steckt die Künstlerin Nicole Giesa. Sie kreierte herrlich bunte und zugleich skurrile Fotos, die unsere Sehnsucht nach Freiheit, Abenteuern und sozialen Kontakten während des Pandemie-Lockdowns auf humoristische und liebevolle Art widerspiegeln. Das Bügelbrett des Hildener Unternehmens nimmt einen besonderen Platz in der Fotoserie ein. Nicole Giesa, die direkt nach den ersten Shootings für „Pandemiclife“ Kontakt zu Wenko aufnahm, erinnert sich: „Ich erzählte von den Abenteuern des Bügelsurfbretts und weiteren Flausen, die umgesetzt werden wollten. Erstaunlicherweise fühlte ich mich bei Wenko sofort verstanden – und dann entdeckte ich auch noch die leuchtenden LED-Duschstangen im Portfolio, die mich gleich zu einem neuen Fotomotiv inspirierten. Das war der Beginn unserer Kooperation.“ Nicole Giesa wird noch in diesem Jahr ausgewählte Produkte für Wenko inszenieren und fotografieren. Die Werke von Nicole Giesa werden im Laufe des Jahres noch an mehreren Orten zu sehen sein. Den Auftakt bildete die Ausstellung „Wanderlampe Wanda und Pandemiclife“ in der eindrucksvollen Kulisse der Glyptothek am Münchener Königsplatz – eine ganz besondere Ehre. Denn das älteste Museum Münchens zeigt als weltweit einziges Museum ausschließlich antike Skulpturen. 100 Gäste aus ganz Deutschland, darunter viele Prominente, besuchten die Vernissage, die der bekannte Anbieter von praktischen Haushaltshelfern als Sponsor begleitete. Und nicht nur auf den Fotos standen die Bügelbretter der Hildener im Fokus: Inmitten der weltberühmten Skulpturen servierte „Chriz Bauer – Fashion on a plate“ den Gästen ein Flying Buffet auf den Bügeltischen von Wenko. Das Event war ein voller Erfolg: Allein am vergangenen Sonntag verzeichnete die Glyptothek in der öffentlichen Ausstellung 500 Besucher mehr als an Spitzentagen.