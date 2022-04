Autobahn Richtung Oberhausen gesperrt : 25-Jähriger stirbt nach Unfall auf der A3 nahe Autobahnkreuz Hilden

Hilden Sie hatten Feierabend: Sechs Handwerker waren in einem Kleintransporter auf der Autobahn A3 in Richtung Oberhausen unterwegs. Dann kam es zu einem schweren Unfall, bei dem ein 25-Jähriger getötet wurde. Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt.

Am frühen Dienstagabend ist es auf der Autobahn A3, kurz hinter dem Hildener Kreuz in Fahrtrichtung Oberhausen zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein 25 Jahre alter Mann aus Bosnien-Herzegowina zu Tode gekommen. Die A3 musste bis in die späten Abendstunden voll gesperrt bleiben.