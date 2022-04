Wechselbörse : SV Straelen: Ngyombo geht, zwei Neue kommen

Straelen Der Verein plant für eine weitere Saison in der Fußball-Regionalliga und holt einen Peruaner aus Japan und einen Tunesier aus Essen. Matona-Glody Ngyombo schließt sich RW Oberhausen an.

Der SV Straelen steckt zwar noch mitten im Abstiegskampf. Doch die Verantwortlichen sind sich ihrer Sache sicher. „Wir planen für eine weitere Saison in der Fußball-Regionalliga“, sagt Sportlicher Leiter Rudi Zedi, der die Mannschaft zurzeit bekanntlich auch als Interimstrainer zum Klassenerhalt führen soll. In seiner angestammten Funktion meldet Zedi jetzt die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison.

Wie in jedem Jahr geht es dabei im Schatten der Gewächshäuser an der Römerstraße auch international zu. Aus Japans Zweiter Liga kommt der 21-jährige Erick Noreiga, der das Fußballspielen in der Jugendmannschaft des peruanischen Hauptstadt-Vereins Alianza Lima gelernt hat und später beim japanischen Profi-Club Shimizu S-Pulse den Feinschliff erlangte. „­Erick kann flexibel im Mittelfeld eingesetzt werden. Er hat eine Woche bei uns mittrainiert und dabei überzeugt“, so Zedi.