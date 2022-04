Tragisches Geschehen in Hückeswagen : 81-Jähriger stirbt zwei Tage nach Verkehrsunfall

Was sich am Sonntag zunächst als ein vermeintlich harmloser Unfall darstellte, hatte tragische Folgen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hückeswagen Tragischer Verlauf eines Unfalls mit Sachschaden: Ein Beteiligter verspürt erst später Schmerzen, begibt sich ins Krankenhaus – und stirbt.

Der 81-Jährige war am Sonntag gegen 15.50 Uhr in seinem Pkw auf der Peterstraße in Richtung Zentrum gefahren. „Dabei geriet er auf den Fahrstreifen der Gegenrichtung und kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen eines 32-jährigen Gummersbachers“, berichtete Polizei-Sprecher Michael Tietze. Beide Autofahrer seien äußerlich unversehrt gewesen und hätten angegeben, den Unfall unverletzt überstanden zu haben. Die beiden Wagen mussten abgeschleppt werden. Ein Sohn des 81-Jährigen holte seinen Vater an der Unfallstelle ab.