Kollision in Breitscheid : Kölner Straße: Unfall mit drei schwer Verletzten

Breitscheid Im Einsatz waren neben mehreren Rettungswagen und zwei Notärzten aus Ratingen und Mülheim auch der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, die Berufsfeuerwehr und die Führungsgruppe aus Ratingen.

(kle) Drei schwer Verletzte und hoher Sachschaden – dies die Bilanz eines Unfalls, der sich am vergangenen Dienstagabend gegen 18.45 Uhr auf der Kölner Straße ereignet hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 18-jähriger Ratinger mit seinem Peugeot die Kölner Straße. Mit in seinem Pkw saß eine 17-jährige Ratingerin. Aus bislang ungeklärtem Grund fuhr der Ratinger in Höhe Real auf den vor ihm abbremsenden VW eines 38-Jährigen Mülheimers. Durch den Aufprall wurden die beiden Ratinger in dem Peugeot sowie der Mülheimer in dem VW schwer verletzt. Sie wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.