Autobahn bei Grevenbroich : A 46 ist Thema bei Kreis-Politikern

Die Autobahn 46 in Höhe der Anschlussstelle Grevenbroich. Hier ist die Fahrbahn in einem schlechten Zustand. Bei Regen staut sich das Wasser. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Auf der Autobahn passieren häufig Unfälle. Das soll aber nicht an der sanierungsbedürftigen Fahrbahn liegen. Probleme gibt es auch an der Tagebau-Autobahn 44n, die als extrem windanfällig gilt.

Die Politiker im Mobilitätsausschuss des Rhein-Kreises haben sich in ihrer jüngsten Sitzung mit den Autobahnen im Bereich Grevenbroich beschäftigt. Auf mehreren Strecken besteht Handlungsbedarf – so gilt die A 46 insbesondere im Bereich zwischen der Anschlussstelle Grevenbroich und dem Rastplatz Vierwinden als sanierungsbedürftig. Probleme gibt es auch mit der A 44n, der Tagebau-Trasse, die besonders windanfällig ist.

Die Autobahnmeisterei hatte bereits vor einigen Monaten das Tempo im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Grevenbroich reduziert, hier für alle Fahrer in Richtung Neuss. Bei Nässe ist die Geschwindigkeit dort auf 80 Kilometer pro Stunde begrenzt, weil sich etwa am linken Rand der Überholspur Wasser staut. Das verursacht eine Aquaplaning-Gefahr. Ein Sprecher der Autobahn GmbH hatte kürzlich erklärt, dass größere Fahrbahnreparaturen nötig sind. Zuletzt waren dort Ende Februar Ausbesserungsarbeiten vorgenommen worden. Auch in Fahrtrichtung Heinsberg ist die Fahrbahn alles andere als glatt: So gibt es etwa 100 Meter vor dem Verzögerungsstreifen der Ausfahrt Grevenbroich/Gierath eine stattliche Bodenwelle.