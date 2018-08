Hilden: Pläne für Oderstraße umstritten

Hilden : Oderstraße: Bürger fürchten Hitzestau

Die Interessengemeinschaft fordert Bürgermeisterin Alkenings zu einer Erklärung zu Bauplänen im Stadtviertel auf.

„Unsere Wohnungen haben sich auf rund 30 Grad aufgeheizt, obwohl wir nur morgens früh und abends spät, wenn es kühler ist, lüften. Tagsüber bleiben die Fenster geschlossen und sind abgedunkelt.“ Auch wenn sich der von Daniela Freudenberg beschriebene Zustand aktuell für viele Wohnungen gilt, so lässt er bei Anwohnern im Bereich Oderstraße die Alarmglocken schrillen. Sie müssen fürchten, dass es künftig sommertags sogar noch heißer wird. Denn die Wohnbau Derr will eine heutige freie Grünfläche zwischen zwei Wohnblocks bebauen. Damit würde eine Frischluftschneise in der Stadt entfallen.

Die Gegner dieser Pläne haben sich formiert. Und die Interessengemeinschaft Oderstraße hat einen Brandbrief an Bürgermeisterin Birgit Alkenings gerichtet. Sie soll sich bis zum 20. August den Bürgern gegenüber äußern und zu den Sorgen und den Plänen Stellung beziehen. Das Schreiben hat Daniela Freudenberg am Mittwoch im Bürgermeisterbüro abgegeben.

Info Was im Bereich Oderstraße geplant ist Geplant ist, die Wohnanlage Wohlauer Straße 17-19 und Oderstraße 2-8 durch zwei dreigeschossige Gebäude mit 14 Wohnungen zu ergänzen. Zusätzlich soll zwischen den Häusern Grünewald 12 und Köbener Straße 27 ein Garagenhof abgerissen und durch ein dreigeschossiges Wohnhaus (mit Staffelgeschoss) und 28 barrierefreien Zwei-Raum-Wohnungen ersetzt werden. Das bisherige Verfahren: Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 14. März das Verfahren zur Änderung der geltenden Bebauungspläne Nr. 62A und 63A eingeleitet. Eine Bürgerinformation dazu gab es am 14. Juni. Unter anderem auf Grundlage der Ergebnisse dieser Veranstaltung entscheidet der Rat später, ob und wenn ja, mit welchem Inhalt die Verfahren zur Änderung des Baurechts fortgesetzt werden. Die Wohnbau Derr bewirtschaftet im Hildener Norden rund 520 Wohnungen – im Bereich Köbener Straße, Grünewald und Oderstraße.

„Der Klimawandel schreitet unaufhaltsam voran und zeigt in diesem Sommer besonders seine Auswirkungen in Städten und Gemeinden. So sind auch in Hilden bereits 70 Prozent der Bevölkerung durch die Erwärmung der Stadt unmittelbar betroffen“, zitiert sie einen Bericht der RP: Diesen erschreckend hohen Wert für eine Stadt der Größe Hildens hat jüngst eine Untersuchung des Landesumweltamtes aufgezeigt.

„Wir appellieren mit Nachdruck an Sie als Verantwortliche für die Sicherheit der Bürger der Stadt Hilden, diesen Trend endlich bei der weiteren Stadtplanung zu berücksichtigen und der rücksichtslosen Vernichtung von Grünflächen, hier im Bereich der Oderstraße, Einhalt zu gebieten“, fordern die Bürger die Bürgermeisterin in ihrem Brief auf. Nur der Luftzug der vorhandenen Frischluftschneisen zwischen den Wohnblöcken verhelfe morgens und abends zu einer Abkühlung um einige wenige Grad. „Sollten diese durch den Bau der geplanten Wohnblöcke unterbrochen werden und dadurch ein Innenhof entstehen, werden die dann herrschenden Temperaturen innerhalb der Wohnungen zu einer extremen Gefahr für die Gesundheit der Anwohner“, sorgen sich die Unterzeichner des Brandbriefs.