Bürger beschweren sich beim Sparkassen-Verwaltungsrat

Hilden/Ratingen Die aktuellen Sparpläne der Sparkasse Hilden, Ratingen, Velbert rufen immer mehr Protest hervor. Rentner haben jetzt das Aufsichtsgremium – den auch aus Politikern besetzten Verwaltungsrat – angeschrieben und um Hilfe gebeten.

Der Ratinger Rentner Horst Kowalak hat jetzt einen Protestbrief an das Aufsichtsgremium der Sparkasse geschrieben, der sich vor allem an die aus der Politik entsandten Mitglieder richtet. Darin heißt es unter anderem wörtlich: „Die Kunden wollen die von Ihrem Vorstand geplante Umwandlung der Sparkassenfilialen in SB-Center nicht, weil diese erhebliche Nachteile für die Kunden mit sich bringen würde.”

Kowalak hatte nach eigenen Angaben entdeckt, „ dass alle fünf in der Internetliste genannten Verwaltungsratsmitglieder aus Hilden stammen. Kein einziges Mitglied hat seine Adresse in Ratingen.” Da sei es praktisch unmöglich, dass sich auch nur ein einziger für die Ratinger Probleme interessiere. Unter anderem gehört die Hildener CDU-Politikerin Claudia Schlottmann dem Gremium an, die auch Landtagsabgeordnete für Ratingen ist.

In Hilden erinnern sich viele Sparkassenkunden an das Vorhaben, die Filiale in der Nähe der Seniorenzentren an der Horster Allee zu schließen: Nach Protesten war die Leitung der Sparkasse davon wieder abgerückt. Aktuell wird in Hilden die Filiale an der Walder Straße in einen Automatenbetrieb umgewandelt, von Protesten ist dort aber nichts zu hören. Die Sparkassenleitung begründet ihren Schritt mit dem veränderten Kundenverhalten: Immer mehr machen Onlinebanking, immer weniger nutzen „ihren“ Angestellten.