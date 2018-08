Hilden: Polizei Navi-Dieb

Nach einem Zeugenhinweis gelang der Polizei in Hilden die Festnahme eines Diebes, der unter anderem Navigationsgeräte aus Autos gestohlen hatte.

Ein 22-jähriger Hildener ist in der Nacht zum Mittwoch an der Hochdahler Straße in Hilden von der Polizei festgenommen worden. Der Mann steht im dringenden Verdacht, Diebstähle aus Autos verübt zu haben. Am Mittwoch wurde der polizeibekannte junge Mann noch dem Haftrichter vorgeführt.