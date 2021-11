Straßenumbennung in Mettmann : Bürger kritisieren Kommunikation

Der Maler Emil Nolde gilt als bedeutender Expressionist. Weil er Nazi-Fan war, soll er nicht länger Namenspatron im Wohngebiet „Karpendelle“ sein. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Wer trägt die Kosten, wenn aus der Emil-Nolde-Straße die Franz-Marc-Straße wird?

„Die Stadt Mettmann ist eine weltoffene und tolerante Stadt. Es sollte nicht nur politischer Konsens sein, dass alle demokratischen Kräfte den Nationalsozialismus entschieden ablehnen, sondern auch, dass Straßenbenennungen nach Nazis und ihren Anhängern abgelehnt werden“, begründeten André Bär und Jürgen Gutt von der Fraktion Die Linke ihren Antrag zur Umbenennung der jetzigen Emil-Nolde-Straße. Dem hat der Mobilitätsausschuss des Rates am 17. November zugestimmt, die Verwaltung allerdings vor dem endgültigen Ratsbeschluss mit einer Bürgerbefragung beauftragt.

Das war ein weise Beschluss, wie sich nun herausstellt. Denn in einem Brief an Bürgermeisterin Sandra Pietschmann kritisieren Anwohner nicht die Umbennung an sich, wohl aber das Vorgehen von Politik und Verwaltung. Als Betroffene seien sie vorab weder informiert, noch angehört worden, machen sie deutlich. Und sind spürbar verschnupft.

Man akzeptiere die politische Entscheidung, sich von Emil Nolde als bisherigem Namensgeber zu distanzieren. Der expressionistische Maler war von Nazis als entarteter Künstler gebrandmarkt worden, gilt aber heute zugleich als Rassist, Antisemit und überzeugter Anhänger des Nationalsozialismus. Als Namenspatron hat Nolde ausgedient.

Mit den bislang genannten Alternativen – den Namen der Künstlerinnen Paula Modersohn-Becker oder Hannah Höch – können sich die Anwohner, die den Brief unterzeichnet haben, jedoch nicht anfreunden. Stattdessen möchten sie dem Vorschlag der Mettmanner Verwaltung folgen und ihre Straße nach dem Expressionisten Franz Marc zu benennen. Der Maler, Zeichner und Grafiker gilt als einer der bedeutendsten Künstler des Expressionismus in Deutschland. Neben Wassily Kandinsky war er Mitbegründer der Redaktionsgemeinschaft „Der Blaue Reiter“, die am 18. Dezember 1911 ihre erste Ausstellung in München eröffnete. Der Blaue Reiter ging aus der Neuen Künstlervereinigung München hervor, in der Marc kurzzeitig Mitglied war. Gleich zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurde Marc als Soldat eingezogen und fiel am 4. März 1916 vor Verdun in Frankreich.