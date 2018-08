Wandern und Golfen am Rittergut Landscheidt

Wandern und Golfen am Rittergut

Wer eine leichte Wanderung in traumhaft schöner Natur mit einer Runde Golf und einem erstklassigen Essen auf einem historischen Rittergut miteinander verbinden will, für den ist der „Landscheider Wanderweg“ ein absolutes Muss.

Dabei handelt es sich um einen eigens vom Hotel und Restaurant gut Landscheid konzipierten leichten Rundwanderweg. Er führt auf rund acht Kilometern durch saftige Wiesen und Felder, kühlen Wald sowie vorbei an drei historischen Mühlen. Der Weg ist nicht nur abwechslungsreich – er bietet auch hervorragende Fernsichten auf das Bergische Land, obwohl er vor den Toren Leverkusens liegt und gut mit dem Auto zu erreichen ist.

Mit einem eigenen Zeichen und dem Wappen von gut Landscheid ist der Weg gut markiert. Auf einem Waldweg geht es zunächst am Landscheider Bach entlang, bis die Lambertsmühle erreicht ist – die ehemalige Bannmühle war vom 16. bis zum 18. Jahrhundert in Betrieb. Es folgt die Ortschaft Dürscheid, von wo aus es zur Straße „Hahnesiefen“ geht. Von dort aus hat man einen traumhaften Blick auf Leverkusen. Weiter geht es Richtung Haus Straßerhof 4 – eine ehemalige Poststation mit Wirtshaus, in dem schon Goethe, Mendelssohn und der Freiherr vom Stein, König Friedrich Wilhelm IV und Prinzessin Augusta auf ihrem Weg zum Altenberger Dom einkehrten.