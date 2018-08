2008 wurde ein Teil der Stadtwerke Hilden verkauft

Hilden Der Einstieg der Düsseldorfer Stadtwerke war heftig umkämpft. Gestritten wurde politisch und auch vor Gericht. Eine Bilanz nach zehn Jahren.

2008 übernahmen die Stadtwerke Düsseldorf 49,9 Prozent der Anteile an den Stadtwerken Hilden. Bürgermeister Günter Scheib und Markus F. Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Düsseldorf, unterzeichneten den Kaufvertrag am 24. September. Bewusst vor den Augen der 150 Mitarbeiter. Sie durchlebten zwei Jahre lang ein Wechselbad der Gefühle. Ihre Interessen wurden in einem mit der Gewerkschaft Verdi ausgehandelten Vertrag festgeschrieben.

Der Verkauf war ein politischer Krimi. Erst wurde erbittert im Stadtrat über das Für und Wider gestritten. Dann scheiterte ein Bürgerbegehren aus formalen Gründen. CDU, SPD, FDP und Unabhängige setzen schließlich mit Mehrheit den Einstieg der Düsseldorfer durch – als strategischen Partner. Das Kartellamt genehmigte den Handel. Dann stellte sich plötzlich die Bezirksregierung quer. Sie wies den Kreis Mettmann an, der Stadt Hilden den Verkauf zunächst zu untersagen. Schließlich segnete auch die Bezirksregierung die Zusammenfassung der städtischen Beteiligungen in einer Holding ab.

Zehn Jahre später zieht die RP mit Beteiligten Bilanz. „Unsere Entscheidung war richtig“, sagt Jürgen Scholz (SPD), Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Hilden: „Wir wollten die Stadtwerke stärken, nicht ausbluten lassen. Sie sollten profitabel bleiben. Wir wollten den Standort Hilden und die Arbeitsplätze sichern. All das ist gelungen. Und der Verkaufserlös ist auch noch da.“ Die 52 Millionen Euro wurden in der Stadt Hilden Holding deponiert – sonst hätte die Stadt hohe Steuern auf den Verkauf zahlen müssen. In der Holding sind die kommunalen Beteiligungen Stadtwerke, Stadthalle, Grundstücksgesellschaft der Stadtwerke, Verkehrsbetriebe der Stadtwerke (Ortsbus) und Wasserwerk Baumberg zusammengefasst, vor allem aus steuerlichen Gründen. Diese vom Finanzamt genehmigte Konstruktion erlaubt es, dauerhaft Gewinne der Stadtwerke mit Verlusten (Stadthalle, Bäder, Verkehrsbetriebe) steuermindernd zu verrechnen. Die Stadtwerke Hilden halten inzwischen wieder 75,1 Prozent der Anteile und schreiben seit zehn Jahren zuverlässig schwarze Zahlen (2,6 Millionen Euro Gewinn in 2017, 2018 2,3 Millionen geplant). Die Zahl der Mitarbeiter (2008: 150) ist nicht gesunken, sondern leicht auf 165 gestiegen. Kritiker hatten befürchtet, dass die Kunden den Handel mit höheren Energiepreisen bezahlen müssten. Die Preise für Strom und Gas sind bei den Grundtarifen beider Stadtwerke ähnlich. „Wegen der unterschiedlichen Netzentgelte kann man beide aber nicht wirklich vergleichen“, erläutert Hildens Stadtwerke-Chef Hans-Ullrich Schneider.