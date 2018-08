Hilden : Michaela Noll trifft USA-Stipendiatin

Hilden Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) vergibt seit 1983 Stipendien.

Vor einem Jahr packte die Hildener Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiastin Liven Schockenhoff ihren Koffer und ging für ein Jahr in die USA. Die Schülerin hatte sich beim Parlamentarischen Patenschafts-Programm (PPP) des Deutschen Bundestages und des amerikanischen Kongresses beworben, durchlief die Auswahlverfahren und wurde schließlich von der CDU-Bundestagsabgeordneten Michaela Noll ausgewählt.

Ein Jahr später traf Noll ihren Schützling wieder. „Mein Auslandsjahr ist eine große Bereicherung für mich mit vielen schönen Momenten und unvergesslichen Erfahrungen“, fasste Schockenhoff ihr Jahr in den USA zusammen.

In Rock Port, im Nordwesten von Missouri, besuchte sie als „Senior“ die Rock Port High School und lebte in einer Gastfamilie auf einer Farm – mit zwei Gastgeschwistern. „Ich habe weiterhin viel Kontakt zu meinen Gasteltern“, erzählt die Hildenerin, die den Kontakt auch zukünftig aufrechterhalten möchte. In der High School lief es für die junge Schülerin insbesondere sportlich rund.