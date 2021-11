Corona-Impfung in Hilden und Haan : So kommen Sie an Ihre Booster-Impfung

Ab kommender Woche erhalten niedergelassene Ärzte nur nur noch 30 Dosen Biontech. Sie sollen stattdessen Moderna verimpfen. Foto: dpa/Matthias Bein

Hilden/Haan Ärzte bieten Sondersprechstunden an, der Kreis eröffnet dezentrale Impfstellen in einigen Städten und lädt zu mobilen Aktionen vor Ort ein. Jetzt soll auch noch das Impfzentrum in Erkrath zumindest zum Teil reaktiviert werden.

Die Impfkampagne in Hilden, Haan und den anderen Städten im Kreis Mettmann nimmt weiter an Fahrt auf. Nachdem das Gesundheitsamt in der vergangenen Woche angekündigt hatte, dezentrale Impfstellen zu eröffnen und einen zusätzlichen Impfbus durch die Region zu schicken, soll in Kürze ein weiteres wichtiges Puzzleteil hinzukommen: Das Erkrather Impfzentrum soll zumindest in Teilen reaktiviert werden. Das bestätigte Kreissprecherin Daniela Hitzemann am Montag. Das Impfzentrum am Timocomplatz war Ende September auf Geheiß der Landesregierung geschlossen worden – so wie alle Impfzentren in Nordrhein-Westfalen.

„Wann wir es wieder öffnen können, steht allerdings noch nicht fest“, sagt Hitzemann. Auch andere Eckdaten sind noch unklar: Der Kreis habe die Teil-Reaktivierung erst am Montag beschlossen und bereite nun alles vor. „Ich hoffe, dass wir in Kürze wieder starten können“, sagt Daniela Hitzemann.

Info Mobile Impfaktionen in unserer Region 25. November, 11-19 Uhr, Haan, Lidl, Landstr. 13. 9-16 Uhr, Erkrath, Stadthalle Erkrath, Neanderstr. 58 26. November, 10-15 Uhr, Erkrath, Tafel Erkrath, Bahnstr. 42 (Platz vor den Treppen). 29. November, 10-16 Uhr, Monheim-Baumberg, Kreuzstr. 13. 9-18 Uhr, Erkrath, Rathaus, großer Sitzungssaal. 30. November, 10-15 Uhr, Erkrath, Tafel, Bahnstraße 42. 1. Dezember, 11-19 Uhr, Hilden, Hildener Winterdorf (alter Markt). 6. Dezember, 10-14 Uhr, Haan, Freie Evangelische Gemeinde, Ellscheider Str. 46. 7. Dezember, 10-15 Uhr, Erkrath, Tafel, Bahnstr. 42. 10. Dezember, 14-18 Uhr, Langenfeld-Reusrath, Schule an der Virneburg, Virneburgstr. 17-19. 12. Dezember, 13-18 Uhr, Monheim, Sternenzauber Monheim, Rathausvorplatz. 15. Dezember, 8.30-14 Uhr, Monheim, Ernst-Reuter-Platz. 20. Dezember, 10-16 Uhr, Monheim-Baumberg, Kreuzstr. 13 21. Dezember, 10-15 Uhr, Erkrath, Tafel, Bahnstr. 42 22. Dezember, 11-19 Uhr, Hilden, Hildener Winterdorf (alter Markt). Wichtig: Diese Termine bilden nur die Angebote in Hilden, Haan und den benachbarten Städten ab. Weitere, beispielsweise in Ratingen oder Heiligenhaus, sind auf den Internetseiten des Kreises unter www.kreis-mettmann-corona.de aufgelistet. Das Angebot gilt auch für Jugendliche ab 12 Jahren. Wer sich impfen lassen möchte, sollte nach Möglichkeit die Impfunterlagen vom RKI (Aufklärungsbogen und Anamnesebogen) bereits ausgedruckt und ausgefüllt mitbringen. Initiativen, Einrichtungen, Vereine und Unternehmen, die für eine nennenswerte Personenanzahl ein öffentliches Impfangebot anbieten wollen, können sich per E-Mail an koci@kreis-mettmann.de wenden.

Die erste Impfaktion in einer dezentralen Impfstelle in Velbert war laut der Kreissprecherin ein voller Erfolg: „Am Samstag haben sich 662, am Sonntag sogar 852 Menschen impfen lassen.“ Die Turnhalle soll kommendes Wochenende wieder öffnen. „Wir möchten Impfstellen auch in anderen Städten eröffnen – in Hilden und Langenfeld könnte es schon in den nächsten Tagen soweit sein“, erklärt Hitzemann, ohne Details zu nennen. In Haan soll eine Impfstelle in der Landesfinanzschule eröffnen, teilte Bürgermeisterin Bettina Warnecke mit. Starttermin und Eckdaten sollen noch veröffentlicht werden.

Die Hauptlast der Impfungen tragen die niedergelassenen Ärzte. Der Hals-Nasen-Ohren-Experte Thorben Gettmann hat bisher nach eigener Schätzung rund 5000 Menschen geimpft. An machen Vormittagen schaffen er und sein Kollege Jens Melcher in der gemeinsamen Praxis an der Heiligenstraße 200 Impflinge. „Wir impfen dienstags und donnerstags“, erklärt er. Aber er war auch schon an Samstagen im Einsatz.

Wer im HNO-Zentrum von Gettmann und Melcher geimpft werden möchte, kann auch praxisfremd sein. „Jeder, der möchte, erhält bei uns seine Impfung“, sagt der Mediziner. Die Termine vergibt sein Team entweder online oder telefonisch. Wer keinen Hausarzt hat, findet Ärzte, die auch praxisfremde Patienten impfen, bei der Kassenärztliche Vereinigung im Internet unter https://coronaimpfung.nrw/impfregister (für die Suche nach Ärzten in Hilden und Haan in der linken Spalte „Mettmann“ anklicken und dann nach den Städten suchen).

Als einen „Schlag ins Gesicht“ bezeichnet Thorben Gettmann die künstliche Verknappung des Biontech-Impfstoffs: „Für diese Woche haben wir rund 300 Impfdosen erhalten, kommende Woche sind es noch 30.“ Vom Moderna-Vakzin könne er sich dagegen so viel bestellen, wie er möchte. Biontech sei deutlich beliebter als Moderna. Nun müssen die Mitarbeiter verunsicherte Patienten davon überzeugen, dass Moderna ebenfalls sehr gut wirkt und nicht schlechter ist als Biontech. Mit der künstlichen Verknappung habe Gesundheitsminister Jens Spahn der Impfkampagne einen Bärendienst erwiesen. Der CDU-Politiker hatte die Auslieferung des Biontech-Impfstoffs gedeckelt, damit die Praxen den nur noch bis zum ersten Quartal 2022 haltbaren Moderna-Impfstoff vorzugsweise verwenden sollen. „Wir impfen nun Biontech, so lange es geht – und dann bekommen unsere Patienten den Moderna-Impfstoff“, sagt Thorben Gettmann.

Ob Moderna oder Biontech – nicht alle Patienten müssen die empfohlenen sechs Monate auf ihre Booster-Impfung warten. „Sie ist auch nach fünf Monaten möglich, wenn entsprechende Gründe dafür vorliegen“, erklärt Gettmann. Ob diese Gründe vorliegen, erfährt der Mediziner im Gespräch mit den Patienten. Übrigens: Von der Schlange vor der Tür sollte sich an den Impftagen niemand abschrecken lassen: „Das geht deutlich schneller, als es vielleicht den Anschein macht“, sagt der HNO-Arzt.