„Runder Tisch“ in Dormagen : Bürger sollen beim Radverkehr mitentscheiden

Dormagen Der Radverkehr spielt in Dormagen eine große Rolle. Bürger sollen nun am neu gegründeten „Runden Tisch Radverkehr“ mitentscheiden können.

Dass dem Radfahren in Dormagen bereits lange eine besondere Bedeutung innewohnt, ist kein Geheimnis. So hat die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten daran gearbeitet, ein geschlossenes Radverkehrsnetz zu schaffen und es herrscht ein überdurchschnittlicher Radverkehrsanteil - doch es gibt dennoch noch Potential und dieses will die Stadt nun angehen. „Der Radverkehr genießt in Dormagen hohe Priorität. Unbestritten ist jedoch, dass auch in Dormagen der Radverkehr noch weitere, bisher ungenutzte Potentiale zu einer klima- und umweltfreundlichen Gestaltung der Mobilität besitzt. Diese Potentiale wollen wir nun gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern freilegen“, sagt der städtische Fahrradbeauftragte, Peter Tümmers.