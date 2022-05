Unwetter in Hilden und Haan : „Emmelinde“ verschont Hilden, wenige Einsätze in Haan

Hilden/Haan Während die Hildener Feuerwehr kaum gefordert war, mussten die Haaner Kollegen bis 18 Uhr fünfmal unwetterbedingt ausrücken.

Eine vermutlich durch einen Blitz in der Nähe ausgelöste Brandmeldeanlage – das war‘s auch schon, was die Feuerwehr Hilden an Einsätzen rund um das Gewittertief „Emmelinde“ am Freitag bis 18 Uhr zu vermelden hatte. „Wir haben offensichtlich Glück gehabt“, zog Feuerwehrchef Hans-Peter Kremer eine erste Bilanz.