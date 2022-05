Benefizkonzert im Holterhöfchen : „Hilden ist Rockfest“-Festival im Juni

Gitarrist Ulli Brand und Teufelsgeiger Manni Neumann sind das Kern-Duo von „Farfarello“ – in der Trio-Besetzung treten sie am Samstag auf. Foto: Farfarello

Hilden Teufelsgeiger Mani Neumann organisiert für das zweite Juni-Wochenende, 11. und 12. Juni, ein Musikfestival im Holterhöfchen. Mit dabei sind viele großartige Bands und natürlich das Trio Farfarello. Erlös geht an Flüchtlingshilfe.

Die Bilder aus der Ukraine belasten Mani Neumann sehr. „Ich träume davon“, sagt er. Um nicht tatenlos zuzusehen und zumindest den Menschen zu helfen, die vor dem Krieg fliehen, hat er deshalb einen Konzertabend in Solingen organisiert, bei dem vor ein paar Wochen mehrere tausend Euro zusammengekommen sind. Dadurch motiviert plant der Teufelsgeiger aus Hilden nun ein komplettes Festival in seiner Heimatstadt. Mit der Verwaltung, den Bands und den Helfern ist schon alles geklärt – jetzt braucht der Musiker nur noch gutes Wetter und möglichst viele Besucher. Denn zehn Prozent des Gastronomie-Umsatzes soll der Flüchtlingshilfe zugute kommen, erklärt er.

Das Konzert steigt am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Juni. Veranstaltungsort ist eine große Wiese auf dem Bildungscampus Holterhöfchen. Dort wird am Freitag eine zehn Meter breite Bühne aufgebaut, am Samstag startet das Festival um 16.15 Uhr. „Der Eintritt ist frei“, sagt Neumann. Die Speise- und Getränkepreise seien human. „Wer die Verzehrbons kauft, kann auch gleich etwas in die Spendenbox stecken“, sagt Mani Neumann. Dieses Geld käme der Flüchtlingshilfe dann 1:1 zugute.