Aus dem Polizeibericht : Polizei stellt unterschlagene Gemälde in Hilden sicher

Hilden Zwei unterschlagene Gemälde im Wert von rund 30.000 Euro hat die Polizei im Kreis Mettmann am Donnerstag, 19. Mai, in Hilden sichergestellt. Der Zugriff war Teil eines länderübergreifenden Fahndungs- und Kontrolleinsatzes zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität sowie von Hauptunfallursachen.

Zudem führten Experten des kriminalpolizeilichen Opferschutzes an einem Info-Stand am Hochdahler Markt in Erkrath-Hochdahl in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr mehr als 50 Präventionsgespräche zur Sensibilisierung der Bürger. Dabei ging es auch um aktuelle Betrugsmaschen wie den „Enkeltrick“, „falsche Polizeibeamte“ oder die „falsche Whats­App-Nachricht“.