Bauhof pflanzt Blumen : Sommer-Blumen verschönern das Hildener Stadtbild

Hilden Die Gärtner und Mitarbeiter des Zentralen Bauhofs haben bereits damit begonnen, der Stadt den sogenannten „Sommerflor“ zu verpassen. Von Anfang bis Ende dieser Woche werden insgesamt 4877 Sommer-Blumen gepflanzt.

Diese ersetzen dann an insgesamt 15 Standorten im Hildener Stadtgebiet die inzwischen verblühten Stiefmütterchen. „Die Frühjahrsblüher haben wir letzten November eingesetzt, damit die dunkle Jahreszeit ein wenig bunter wird“, berichtet Ernst Sander von der Grünunterhaltung. Sechs Mitarbeiter begrünen aktuell die städtischen Blumenkübel in ganz Hilden sowie das Bürgerhaus. „Wir haben uns für farbenfrohe Pflanzen entschieden, die das urbane Stadtbild auflockern“, erklärt Sander weiter.

Dazu zählen unter anderem Geranien, Begonien, Fuchsien und Verbenen. Sie alle stammen aus dem Garten-Shop Benninghof der Evangelischen Stiftung Hephata. Deren Werkstätten ermöglichen Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Arbeitsleben. Das Datum für die Pflanzaktion ist übrigens bewusst gewählt. „Bis Mitte Mai muss noch mit Nachtfrost gerechnet werden“, erläutert Ernst Sander. „Nach den Eisheiligen können alle Blumen nach draußen.“ Minusgerade drohen dann wahrscheinlich nicht mehr, aber in Sicherheit dürfen sich Geranien und Co. trotzdem nicht wiegen.