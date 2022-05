Vorbereitungen in Leichlingen und Rhein-Berg : Unwetter: Wupperverband hat Talsperre vorentlastet

Leichlingen Die Stadt Leichlingen bereitet sich auf ein mögliches Unwetter vor. In der Stadtverwaltung habe am Vormittag der „Stab Außergewöhnliche Ereignisse“ mit Vertretern der Feuerwehr getagt, teilt Stadtsprecherin Ute Gerhards mit.

Der Wupperverband berichtet, dass ab dem frühen Freitagnachmittag (15 Uhr) von Osten eine breite Gewitterfront Einzug in das Verbandsgebiet halte. Es bestehe in Gewitternähe unabhängig von der Nähe zu Gewässern eine Überflutungsgefahr. Insbesondere kleine Gewässer könnten zusätzlich schnell und stark anschwellen. Die Wupper-Talsperre sei über Nacht vorentlastet worden, so dass der volle Fließquerschnitt in der Wupper zur Verfügung stehe.