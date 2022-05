Gewitter, Starkregen, Tornados : So fegte „Emmelinde“ über das Land

Düsseldorf Sturmtief „Emmelinde“ ist über NRW hinweggezogen. Während der Westen des Landes eher glimpflich davonkam, wurden in Paderborn dutzende Menschen verletzt. In Lippstadt richtete ein vermeintlicher Tornado Verwüstungen an. Und vielerorts liefen Keller voll.

Starkregen, Blitz und Donner – eine breite Gewitterfront ist am Freitagnachmittag über NRW gezogen. Das Unwetter „Emmelinde“ war aber weit weniger stark als zuvor befürchtet worden war.

In Paderborn allerdings wurden durch schweres Unwetter mit Orkanböen 43 Menschen verletzt, teilte die Polizei am späten Freitagabend mit. 30 würden in Krankenhäusern behandelt, zehn seien schwerer verletzt. Eine Frau schwebe in Lebensgefahr, sie sei am Abend in eine Klinik nach Bielefeld verlegt worden. Die Polizei appellierte an die Bewohner in den Schadensgebieten, zur eigenen Sicherheit in den Häusern zu bleiben.

Demnach zog „eine Windhose quer durch die Stadt“ und verursachte millionenschwere Schäden. Die Polizei sprach von einer „Schneise der Verwüstung“.

Nach dem Unwetter schaufelten geschockte Mieter in Paderborn am Abend Ziegel ihrer zerstörten Dächer in Mülltonnen. In einem Gewerbegebiet seien Dächer von Hallen abgerissen worden und Bleche und Dämmung kilometerweit geflogen, berichtete die Polizei.

Im gesamten Kreisgebiet kam es den Angaben zufolge zu schweren Schäden, unzählige Dächer wurden abgedeckt, zahlreiche Bäume entwurzelt. Der öffentliche Nahverkehr inklusive der Bahn war schwer beeinträchtigt.

Menschen seien unter anderem von Dachziegeln getroffen und durch umstürzende Bäume verletzt worden, hieß es.

Die Schäden seien noch gar nicht komplett überschaubar, teilte die Polizei am Abend mit. Viele Straßen seien unpassierbar. Unfälle hätten den Verkehr zusätzlich behindert.

Im 35 Kilometer entfernten Lippstadt zerstörte ein nach Feuerwehrangaben mutmaßlicher Tornado ebenfalls zahlreiche Dächer im gesamten Stadtgebiet, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Dort waren zunächst keine Verletzten bekannt. Herabfallende Dachziegel oder Äste seien aber auch nach dem Unwetter brandgefährlich, warnte der Kreis Soest. Menschen sollten sich nicht im Freien aufhalten und das Autofahren vermeiden. Der Kreis rief eine Großeinsatzlage aus.

In beiden Städten platzten Fensterscheiben, Autos wurden durch herabfallende Äste zerstört. Teils seien die Bäume schon am Stamm umgeknickt, berichtete die Gemeinde Altenbeken bei Paderborn - wie von der Hand eines Riesen getroffen.

Im Lippstadter Ortsteil Hellinghausen stürzte durch den Sturm die Spitze der St. Clemenskirche zu Boden und wurde zerstört. Rund 400 Kräfte waren im gesamten Stadtgebiet am Freitagabend im Einsatz. In Paderborn fiel eine Dachlatte von einem Dach und bohrte sich in die Windschutzscheibe eines geparkten Autos.

Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums sagte, neben Paderborn und Lippstadt seien keine weiteren Orte bekannt, die es ähnlich getroffen habe.

In den meisten Regionen blieb es bei kräftigen Schauern und dunklen Wolken; vereinzelt gab es Windböen. Die Feuerwehr in Düsseldorf meldete einige vollgelaufene Keller, Garagen und überschwemmte Straßen; Dramatisches sei aber nicht passiert, hieß es zunächst. Ähnliches berichteten die Leitstellen aus anderen Städten. In Duisburg schlug ein Blitz in die Landmarke „Tiger und Turtle“ ein und beschädigte die Beleuchtung.

Eine amtliche Unwetterwarnung der Warn-App Nina vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel galt unter anderem für die Grenzregion rund um Aachen, den Niederrhein mit Mönchengladbach und Kleve sowie Düsseldorf, Köln, Duisburg und das Bergische Land. Das Land NRW hatte vorsichtshalber eine Landeslage einberufen, um im Notfall schnell reagieren zu können.

Im benachbarten Rheinland-Pfalz ist ein Mann bei dem schweren Unwetter ums Leben gekommen. Laut der Polizei in Koblenz zog sich der 38-jährige Mann am Freitagabend im Ort Wittgert (Kreis Westerwald) einen Stromschlag im Keller von Bekannten zu, der nach einem schweren Gewitter in der Region unter Wasser stand. Der Mann sei nach dem Stromschlag hingefallen und dabei vermutlich mit dem Kopf aufgeschlagen. Wiederbelebungsversuche blieben laut Polizei erfolglos.

In NRW war am Freitag aus Sicherheitsgründen der Unterricht wegen der angekündigten Unwetterwarnungen in vielen Schulen vorzeitig beendet worden. Im Regierungsbezirk Köln endete die Schule um 11.30 Uhr, damit die Schüler sicher nach Hause kommen konnten. In den Regierungsbezirken Arnsberg, Detmold, Münster und Düsseldorf lag die Entscheidung bei den Schulen oder den einzelnen Kommunen. „Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!", hatte der Deutsche Wetterdienst gewarnt.

Auch zahlreiche Veranstaltungen wurden in Hinblick auf das Wetter vorsichtshalber abgesagt. So fiel die in Bad Münstereifel geplante Dankfeier für Helfer der Flutkatastrophe mit Kardinal Rainer Maria Woelki aus. Der Beginn des Weihnachtsmarkts auf Schloss Burg in Solingen, der wegen der Corona-Pandemie im Dezember nicht stattfand und nun nachgeholt werden sollte, wurde auf Samstag verschoben.

In Köln wurden unter anderem der Zoo und der Forstbotanische Garten geschlossen, auch die Friedhöfe sollten ab dem Nachmittag für Besucherinnen und Besucher zu bleiben. Es könnten Bäume umstürzen oder Äste abbrechen, teilte die Stadt mit. Der Dortmunder Zoo blieb den ganzen Freitag geschlossen.

Schon am Donnerstag war ein Unwetter über NRW gezogen. Dabei waren mehrere Bäume umgestürzt und auf Bahngleise gefallen. Deswegn kam es am Freitag zwischen Köln und Wuppertal zu Verspätungen und Ausfällen bei der Bahn.

