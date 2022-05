Für Niederschlag und Wasserstand : BRW stellt ab sofort online Pegeldaten zur Verfügung

Kreis Mettmann Aufgrund des Klimawandels wird mit einer Häufung extremer Wetterereignisse gerechnet. Damit kommt vorausschauendem Handeln und der Zugänglichkeit von hydrologischen Messdaten eine immer höhere Bedeutung zu. Daten können dabei helfen.

„Wir haben darauf geachtet, dass die Daten übersichtlich dargestellt und auch für „Nichtfachleute“ nachvollziehbar sind. Mit „PegelOnline“ kann die Öffentlichkeit den Wasserstand an den Gewässern beobachten, sodass im Extremwetterfall frühzeitig Einschätzungen der Situation gemacht werden können.“, so Engin Alparslan, Geschäftsführer des BRW mit Sitz in Haan-Gruiten.