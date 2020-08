Coronavirus : Elf Infizierte in Hilden, zwei in Haan

Hilden/Haan In Hilden gibt es zur Zeit elf Personen, die nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert sind. In Haan sind es zwei. Der Kreis Mettmann gab die neuen Zahlen für Sonntag jetzt bekannt.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 54 Infizierte, davon in Erkrath 6, in Haan 2, in Heiligenhaus 7, in Hilden 11, in Langenfeld 7, in Mettmann 2, in Monheim 5, in Ratingen 7, in Velbert 4 und in Wülfrath 3.