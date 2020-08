Bürgermeisterwahl Ralf Küppers : „Nächtliches Tempolimit abschaffen“

Ralf Küppers im Gespräch mit Teilnehmern der RP-Radtour mit den Bürgermeisterkandidaten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Rheinische Post hat die vier Bürgermeisterkandidaten gebeten, drei Fotos von Hilden zu machen und zu erklären, warum ihnen das Motiv und das Thema dahinter so wichtig ist. Wir starten die Reihe „Themen in Bildern“ mit dem parteilosen Kandidaten Ralf Küppers.

Ralf Küppers liebt die klare Kante: „Ich bin nicht diplomatisch, ich sage, was Sache ist.“ Der 60-jährige Beamte hat sich ohne Unterstützung einer Partei in den Kampf um den Posten als Hildener Bürgermeister gestürzt. Der ehemalige Zeitsoldat hat erst bei der Stadtverwaltung Erkrath, dann bei der Stadt Düsseldorf gearbeitet. Er studierte berufsbegleitend Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft und Soziologie. Sechs Jahre hat er im Jobcenter gearbeitet, aktuell kümmert er sich im Düsseldorfer Jugendamt um die Nöte von Eltern. Seine „Themen in Bildern“ beschäftigen sich vor allem mit Mobilität in Hilden. Und das sind seine Stellungnahmen dazu.

Foto 1

Auf Spielstraßen wie dieser wird viel zu schnell gefahren, sagt Ralf Küppers und schlägt Temposchwellen vor. Foto: Ralf Küppers

Info Hilden wählt am 13. September Am Sonntag, 13. September, sind 46.591 Hildener aufgerufen, die Kreistags-, Landrats-, Stadtrats- und Bürgermeisterkandidaten zu wählen. In Hilden kämpfen vier Kandidaten um den Posten des Verwaltungschefs: Birgit Alkenings (SPD), Claus Pommer, Ralf Küppers und Thorsten Klimczak (alle parteilos).

„Spielstraßen sind grundsätzlich in Nebenstraßen eine gute Idee, in Bezug auf Personen, insbesondere Kinder, die dort wohnen und leben. Eine Straße im verkehrsberuhigten Bereich „Spielstraße“ dient nicht dem Durchgangsverkehr. Vielmehr erfüllt sie hauptsächlich eine Aufenthalts- und Erschließungsfunktion. Zwar ist der Verkehr durch Autos und Fahrräder erlaubt, damit Anwohner ihre Grundstücke erreichen können, Fußgänger und spielende Kinder haben jedoch Vorrang. Damit niemand gefährdet wird, müssen Autofahrer in der Spielstraße eine bestimmte Geschwindigkeit einhalten. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Schrittgeschwindigkeit. Doch wie hoch das erlaubte Tempo in der Spielstraße nun genau ist, wissen viele Verkehrsteilnehmer nicht. Die Schrittgeschwindigkeit ist nicht gesetzlich festgelegt. Grundsätzlich wird jedoch davon ausgegangen, dass sich die Geschwindigkeit an dem Tempo eines schreitenden Fußgängers orientieren muss. Dies wird jedoch nicht in den Spielstraßen von rund 95 Prozent der Pkw, Lkw und Motorroller/Motorradfahrer eingehalten. Daher werde ich als eventuell gewählter Bürgermeister mich dafür einsetzen, dass sogenannte Temposchwellen eingebaut werden, die den Autoverkehr dazu zwingen langsam zu fahren. Insbesondere in der Straße „Henkenheide“ die von Solingern als Durchfahrtsstraße genutzt wird.“

Foto 2

Von der einen Seite dürfen laut Küppers Motorradfahrer an den Pollern an der Henkenheide vorbeifahren, von der anderen nicht. Foto: Ralf Küppers

„In der Straße „Henkenheide“ sind diese rot-weißen Poller eingesetzt. Davor rechts das Verkehrsschild 250 „Verbot für Fahrzeuge aller Art“, außer für Radfahrer (aus Fahrtrichtung „Henkenheide“ kommend). Dies bedeutet, dass keine Kraftfahrzeuge aller Art, aufgrund der Poller nicht durchfahren können, und Motorradfahrer es nicht dürfen. Dies, obwohl die Straße gut ausgebaut ist. Das Problem hier ist, dass aus der entgegenkommenden Fahrtrichtung kein Verkehrsschild 250 „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ steht, das die Durchfahrt verbietet. Dies ist aus meiner Sicht absurd, wenn es aus der einen Richtung verboten, und aus der anderen Fahrtrichtung, auch für Motorradfahrer, erlaubt ist (Kraftfahrzeuge kommen auf Grund der Poller nicht durch). Ich werde mich dafür innerhalb der Verwaltung einsetzten, dass diese absurde Regelung aufgehoben und das Verkehrsschild 250 entfernt wird.“

Foto 3

Wenn Ralf Küppers Bürgermeister wird, möchte er dem Rat die Abschaffung des nächtlichen Tempolimits vorschlagen. Foto: Ralf Küppers