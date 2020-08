Kreis Mettmann Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten ist im Kreis Mettmann um 11 auf 72 labortechnisch bestätigte Fälle gesunken. Diese Zahl teilte der Kreis Mettmann am Freitag mit.

Von den 72 Erkrankten lehnen in Erkrath 7 (-3), in Haan 3 (+1), in Heiligenhaus 15 (-1), in Hilden 10 (-4), in Langenfeld 7 (-1), in Mettmann 1, in Monheim 5, in Ratingen 15 (+1), in Velbert 5 und in Wülfrath 4 (-4).