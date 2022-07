Kampf gegen das Coronavirus in Haan und Hilden : So laufen Tests und Impfungen im Kreis

Info

Regelmäßigkeit Die Touren des Impfbusses sind so getaktet, dass Impfhaltestellen alle vier Wochen angefahren werden. Dies entspreche auch dem Impfintervall der mRNA Impfstoffe, erklärt der Kreis. In Hilden macht der Bus am 8. August von 10 bis 14 Uhr Station. Nach Haan kommt er drei Tage später: 11. August 10 bis 14 Uhr. In Hilden hält der Bus an der Sparkasse, Mittelstraße 44 und in Haan an der Sparkasse Haan-Gruiten

Bahnstraße 13.

Teststellen Eine kostenlose PRC-Testung erfolgt über den Haus- oder Kinderarzt sowie in den Stellen des Kreises, so ein Sprecher. Eine Terminvereinbarung ist in Haan derzeit nicht nötig. Gegebenenfalls müsse ein Nachweis über einen positiven Schnell- oder Selbsttest gezeigt werden. Die Teststelle in Haan ist an der Kaiserstraße 10-14.