Entwarnung in Hilden : Keine weiteren Corona-Fälle in Kita Rappelkiste

Hilden Bei einer Mitarbeiterin des Kindergartens an der Augustastraße war vergangene Woche das Coronavirus im Rahmen einer Routineuntersuchung nachgewiesen worden. Die Kita wurde daraufhin geschlossen, Kinder und Mitarbeiter wurden getestet.

Nachdem bereits am Anfang der Woche klar war, dass in der Grundschule an der Schulstraße kein weiterer Corona-Fall nachgewiesen werden konnte, hat die Stadt am Freitagnachmittag auch für die Kita Rappelkiste Entwarnung gegeben. „Alle getesteten Personen haben ein negatives Ergebnis erhalten. Die Quarantäne muss daher aktuell nicht auf weitere Personen ausgeweitet werden. Für alle 73 Kontaktpersonen endet die Quarantäne regulär nach den vorgeschriebenen 14 Tagen“, erklärte Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer.