Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Vier Todesfälle und sinkende Inzidenz

Vier weitere Todesopfer meldet der Kreis Mettmann in seiner Corona-Bilanz für Freitag. Zugleich sinkt der Inzidenzwert unter die Marke von 140.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1023 Infizierte, 7 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 65 (+15; 22 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Haan 46 (+8; 11 Neuerkrankungen; 2 genesen), in Heiligenhaus 85 (-2; 6 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Hilden 110 (+2; 11 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Langenfeld 92 (+4; 12 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Mettmann 63 (-4; 7 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Monheim 97 (-14; keine Neuerkrankung, 14 genesen), in Ratingen 173 (-6; 20 Neuerkrankungen, 25 genesen), in Velbert 235 (+1; 27 Neuerkrankungen, 26 genesen) und in Wülfrath 57 (-11; 3 Neuerkrankungen, 24 genesen).