Hilden : Corona-Fall in Elbsee-Grundschule

Hilden Ein Kind einer zweiten Klasse ist positiv auf Corona getestet worden, bestätigt die Stadt Hilden. Die Schule hat die Eltern der Klasse informiert und die Kinder zunächst in Lernen auf Distanz geschickt.

„Der Fall ist gegen 9.30 Uhr am 27.11.2020 an das Kreisgesundheitsamt gegangen“, sagt Stadtsprecher Klaus Helmer: „Wir müssen bezüglich der weiteren Maßnahmen noch auf das Kreisgesundheitsamt warten.“ Die Offene Ganztagsschule Am Elbsee ist eine städtische Gemeinschaftsgrundschule und liegt in einer grünen und verkehrsberuhigten Gegend im Stadtteil Meide.