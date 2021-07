Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Sieben-Tages-Inzidenz übersteigt die 20-Punkte-Marke

Kreis Mettmann Seit Freitag ist der Inzidenzwert für den Kreis Mettmann deutlich angestiegen. Damit steht so gut wie fest, dass ab kommenden Mittwoch schärfere Bestimmungen gelten.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 144 Infizierte erfasst, 24 mehr als am Freitag und 14 mehr als am Samstag. Davon leben in Erkrath 21 (-5 seit Freitag), in Haan 3 (+/-0), in Heiligenhaus 15 (+5), in Hilden 16 (+3), in Langenfeld 19 (+5), in Mettmann 4 (+1), in Monheim 11 (+1), in Ratingen 34 (+10), in Velbert 20 (+4) und in Wülfrath 1 (+/-0).