Freundeskreis der Bundeswehr in der Waldkaserne Hilden : Mitglieder wählen Ralf-Jürgen Pflug zum Vorsitzenden

Freundeskreis der Bundeswehr in der Waldkaserne Hilden

Nach mehr als eineinhalb Jahren Corona-Pause konnte der Freundeskreis der Bundeswehr Waldkaserne Hilden Anfang Juli 2021 seine Mitglieder erstmals wieder zu einer Präsenzverstaltungen einladen.

Der Vorstand berichtete über die Aktivitäten in 2019 und 2020 und erhielt durch die Mitgliederversammlung eine überzeugende Entlastung. Darüber hinaus wurden die regelmäßigen postalischen, online und telefonischen Informationen und Kontakte des Vorstands im Verein während des Lockdowns sehr begrüßt.

Der neue Vorstand wird als nächstes im August einen Vortrag zur Corona-Hilfe durch die Bundeswehr und im September eine Vier-Tage-Reise zur Truppe und den Sehenswürdigkeitet in Erfurt und Dresden anbieten.

Als gemeinnütziger Verein pflegt der Freundeskreis seit 1977 mit gutem und beständigem Erfolg die Beziehungen zwischen der Bundeswehr und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hilden. Bei Interesse an den Aktivitäten des Freundeskreises wenden sich Interessierte per Mail an: mail@freundeskreis-waldkaserne-hilden.de.