Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert steigt um mehr als zwei Punkte

Kreis Mettmann Die Zahl der Corona-Krankheitsfälle im Kreisgebiet ist von Donnerstag auf Freitag um mehr als 13 Prozent angestiegen. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Kreisgesundheitsamt am Freitag vorlegte.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 120 Infizierte erfasst, 14 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 26 (3 neu infiziert, 3 genesen), in Haan 3 (+/-0), in Heiligenhaus 10 (+/-0), in Hilden 13 (+/-0), in Langenfeld 14 (+6; 6 neu), in Mettmann 3 (+/-0), in Monheim 10 (-1), in Ratingen 24 (+7; 7 neu), in Velbert 16 (+2) und in Wülfrath 1 (+/-0).