Pandemie im Kreis Mettmann : Corona-Sorglosigkeit endet am Mittwoch

Corona-Sorglosigkeit endet am Mittwoch

Steigende Inzidenzwerte setzen einen Automatismus in Gang: Der Kreis Mettmann gehört zu den ersten Regionen, die sich von der Inzidenzstufe 0 verabschieden müssen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Wenn der Trend anhält, rutscht der Kreis Mettmann schon bald zurück in die Inzidenzstufe 1. Das bedeutet wieder: Neue Auflagen lernen – ob im Sport, bei Kulturveranstaltungen, im Handel oder in der Gastronomie.

Rascher als erhofft neigt sich dieser Sommer ohne Corona-Auflagen dem Ende entgegen. Falls es nicht zu überraschenden Ausreißern kommt, ist der Kreis Mettmann am Montag, 26. Juli, angezählt. Dann wird aller Voraussicht nach die 7-Tage-Inzidenz acht Tage lang über zehn gelegen haben. Das bedeutet: Ab Mittwoch, 28. Juli, gelten im Kreisgebiet nicht mehr die Bestimmungen der Inzidenzstufe 0, sondern die Regeln der Inzidenzstufe eins. Damit ist der Kreis bei jenen Kommunen und Kreisen ganz vorn mit dabei, die der sommerlichen Sorglosigkeit besonders rasch „adieu“ sagen müssen. Nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums machen bislang sechs von 47 Gebietskörperschaften den ersten Schritt zurück im Corona-Reglement. Der Kreis Mettmann wäre die siebte Region in dieser Runde. Kein Trost: Von nun an werden täglich weitere Kommunen und Kreise hinzukommen.